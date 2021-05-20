Для рыбаков Алтайского края в 2021 году вступят новые правила

В некоторых местах запрещено рыбачить вовсе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре 2021 года вступят в силу новые правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, в который входит и Алтайский край. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

По новым правилам установлены периоды, в которых вылов рыбы не допускается в определенных местах.

– с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км;

– с 20 апреля по 20 мая - в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;

– с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями;

– с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;

с 15 октября по 10 июня - на зимовальных ямах, указанных в приложении № 1 к Правилам рыболовства.

Под исключение попадает любительский вылов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега. При этом крючков должно быть не более двух.

Как и прежде, в целом запрещено рыбачить в таких местах, как участок «Блюдечко» на реке Обь в Первомайском районе протяженностью 3 км, участок «Чумышский» на реке Чумыш (протяженностью 5 км от устья реки вверх по течению и на реке Обь от Кукуйского истока вниз по течению на протяжении 3 км), участок «Чарышский» на реке Чарыш от административной границы села Сентелек до административной границы села Самсоново. Также полностью запрещено промышленное рыболовство на Катуни.

К рыбам, добыча которых запрещен, относятся осетр сибирский, стерлядь, ленок, таймень, нельма, в реке Бия запрещен вылов телецкого сига. Помимо этого, не допускается любительская добыча икряных самок рака, артемии, в том числе на стадии цист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В лес с линейкой: минприроды пояснило, грибы какого размера можно собирать

Новые правила заготовки лесных ресурсов оказалась не для всех (подробнее)