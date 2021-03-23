Выплаты на детей с 3 до 7 лет с апреля 2021 года. Кому на Алтае могут отказать в пособии

Заявления на пособия принимаются через Госуслуги с 1 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля изменятся правила оформления пособий на детей от 3 до 7 лет. Выплаты начислят далеко не всем, а их сумма будет зависеть от уровня благосостояния семьи. По какой причине могут отказать в пособии – в материале КП.

Нулевой доход – нулевое пособие

Ранее выплаты назначались лишь по одному основанию – если доход в семье ниже одного прожиточного минимума на человека. Это правило сохраняется, но теперь у взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то белый доход. Если хоть один из родителей получает только черную зарплату или нигде не работает и не зарегистрирован как безработный в службе занятости, то с выплатами можно попрощаться. Исключение делают для матерей-одиночек, также не работать может один из взрослых, если семья многодетная.

– Трудоспособные граждане однозначно должны быть трудоустроены. Если второй член семьи не работает, у него для этого должны быть веские причины. Без причины иметь нулевые доходы нельзя, в таком случае в выплате будет отказано, – пояснила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в прямом эфире в Instagram 23 марта.

При этом нужно быть официально трудоустроенным хотя бы один месяц за период, по которому начисляются выплаты. Если подать заявление в апреле, то будут учитываться доходы с 1 дек 2019 года по 30 ноября 2020 года.

При начислении выплат учитывается не только зарплата, также в счет идут пенсии, пособия, компенсации, доходы от продажи имущества, например, квартиры или автомобиля.

Одна машина – хорошо, а две – много

По новым правилам учитывается не только доход семьи, но еще и имущество: квартира, машина, гараж, мотоцикл, трактор, земельный участок, лодка и др. Главное условие – всего должно быть по одному виду: одна квартира, одна машина и т.д.

При этом объекты не взаимозаменяемы. Если даже у семьи не будет в собственности квартиры, но будет две машины, то выплату не дадут.

– Исключение – многодетные семьи – у них может быть в собственности два жилья, два автомобиля и два гаража, – отметила Наталья Оськина.

По словам министра, наличие вкладов в банках, сумма денег на счетах пока не учитывается при начислении пособий. Размер выплат зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожитого минимума.

Заявления на пособия принимаются через Госуслуги с 1 апреля.

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