С разговорником на английском. В Барнауле появилась туристическая полиция

В состав «туристической полиции» вошли сотрудники структурных подразделений Фото: Олег УКЛАДОВ

На улицах краевой столицы появились полицейские с особой нарукавной повязкой на двух языках «Туристическая полиция. Tourist police». Временное подразделение создано на период проведения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Особый приказ по этому поводу подписал начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Андрей Подолян.

- В состав «туристической полиции» вошли сотрудники структурных подразделений Главного управления и УМВД России по Барнаулу, - рассказали «КП»- Барнаул» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. – Одним из главных требований для кандидатов было знание иностранного языка.

Чтобы освежить знания избранные в подразделение полицейские прошли дополнительную языковую подготовку на базе Барнаульского юридического института. Для подстраховки каждого сотрудника снабдили специальным разговорником на английском.

- Представители туристической полиции в эти дни несут службу в местах, приближенных к объектам размещения спортсменов и болельщиков соревнований, прибывших из разных стран мира, - пояснили в пресс-службе краевой полиции. - В задачи полицейских входит не только охрана порядка, но и содействие гостям в различных ситуациях, например, подсказать, как добраться до известных туристических объектов Барнаула и т.д.

Напомним, что 20 мая на барнаульском гребном канале начинаются международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В столицу Алтайского края уже съехались более 300 иностранных спортсменов, на старты ожидаются тысячи болельщиков.

В преддверии этапа кубка мира в Барнауле также прошли учения спецслужб.

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