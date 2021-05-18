Этап Кубка мира по гребле в Барнауле 2021: расписание соревнований

Спортсменов встречают волонтеры (фото: пресс-служба этапа Кубка мира по гребле)

Буквально считанные часы остаются до старта самого престижного турнира в истории алтайского спорта - II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 2021 в Барнауле. Крупнейшие соревнования стартуют уже 20 мая на гребном канале.

Безотлагательно наш

15 марта 2019 года в Пекине на заседании президиума Международной федерации каноэ (ICF) было принято судьбоносное для всего алтайского спорта решение – провести на барнаульском гребном канале этап Кубка мира.

За два года в мире многое поменялось. Из-за пандемии коронавируса отменились многие международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио. Их перенесли на 2021 год. В этом плане Кубок мира стоял каким-то особняком: да, небольшие сомнения у организаторов, конечно же, возникали, но ICF, кажется, даже не рассматривала варианта с отменой или переносом барнаульского этапа ни по времени, ни по месту проведения. Единственно под вопросом было присутствие болельщиков, но так как ситуация в крае более или менее стабильна – вход для зрителей разрешен!

Кроме того, со временем повысился статус самого этапа: в период его проведения будут разыграны шесть олимпийских лицензий. Так что борьба обещает зрелищной и напряженной. Спортсмены уже прибывают в столицу Алтайского края, а кто-то даже успел опробовать наш канал.

55 стран

Накануне в Барнаул прибыли два чартера с участниками гонок из Будапешта, а также несколько десятков гребцов прилетели регулярными рейсами из Москвы. Вместе с обслуживающим персоналом и тренерами их расселили по гостиницам краевой столицы. Всего же ожидается прибытие более 400 сильнейших спортсменов из 55 стран: Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Мексика, Мозамбик, Норвегия, Польша, Португалия, Таиланд, Тонга, Тунис, Турция и т.д. Специально приглашенный гость – спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

От Алтайского края в Кубке мира будут участвовать два гребца – Александр Дьяченко и Ирина Андреева. Для того чтобы поболеть за наших спортсменов и увидеть других уже сейчас стоит поторопиться купить билеты. Пока они еще есть в продаже. Приобрести их можно на сайте kassy.ru и в билетных кассах, расположенных в крупных торговых центрах Барнаула. Место на трибуне обойдется в 200 рублей, обычный входной билет – 100 рублей. Дети до семи лет могут посетить мероприятие бесплатно.

Кстати, эти же билеты дают право проезда на бесплатном автобусе, так как личный транспорт на гребной канал в дни проведения соревнований пускать не будут. Конечная автобуса – Речной вокзал. В салон пускают только зрителей с билетами. Причем стоит обратить внимание, что они действительны только на тот день, на который были приобретены. Также можно доехать на электричке до платформы «Гребной канал».

Не пропусти!

Расписание соревнований

20 мая

10:00-11:55 Олимпийская квалификация

14:00-16:40 Олимпийская квалификация

21 мая

9:00-12:50 Кубок мира

13:00 Церемония открытия

14:00-15:30 Финалы Олимпийской квалификации (шесть дистанций), финалы трех дистанций КМ, церемонии награждения

16:15-18:10 Кубок мира

22 мая

9:30-14:35 Кубок мира

12:30-14:00 Финалы девяти дистанций КМ, церемонии награждения.

15:00-16:00 Кубок мира

23 мая

11:45-14:25 Кубок мира

12:30-13:45 Финалы восьми дистанций КМ, церемонии награждения.

14:00 Церемония закрытия

15:00-17:25 Кубок мира

Кстати

Как выиграть квартиру на Кубке мира

Болельщиков этапа Кубка мира ждет приятный бонус: в дни турнира на канале можно приобрести сувенирную продукцию на сумму от 500 рублей и принять участие в розыгрыше трех автомобилей и квартиры.

В розыгрыше участвует продукция, приобретенная в шатрах №7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. Необходимо совершить покупку товаров на 500 рублей одним чеком. На его обратной стороне следует написать фамилию, имя и номер телефона. Далее чек отправляется в прозрачный куб, расположенный в киоске №77. Розыгрыши будут проходить ежедневно.