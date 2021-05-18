Минус 10 кг за две недели. Бодибилдер из Барнаула стал Чемпионом Европы

Чемпионат Европы по бодибилдингу проходил в Испании. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Евгений Голошубов из Барнаула стал вице-чемпионом Европы по бодибилдингу. За пару недель до соревнований он полностью перекроил свое тело и добился идеальной формы, которая принесла ему победу.

В апреле Евгений принял участие в Чемпионате России, попал в сборную страны, но все же, не попав на пьедестал, остался недоволен результатом.

- После Чемпионата России было ощущение опустошенности, я сидел без всяких сил и наяривал M&M. Хотелось просто добраться домой и отдыхать, – поделился Евгений на своей странице в Instagram.

Евгений Голошубов. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Однако уже на утро решился вопрос об его участии в Чемпионате Европы в Испании – и силы появились сами собой, хотя расписание было не из легких: утренняя пробежка 1,5 часа, завтрак, через час тренировка в зале и снова кардио 1,5 часа.

– Порой было настолько тяжело, что я не мог без неимоверных усилий дойти до туалета в соседнюю комнату. Но цель постоянно подталкивала и не давала выключиться и дать заднюю, – рассказывает Евгений. <…> – Я каждый день делал кардио по 4 часа и сидел при этом практически без еды, скинув 10 кг за это время, причем совершенно из сухого состояния после чемпионата России. Последние сути прошли без еды и воды, я был в полном истощении. Я чувствовал, как пупок касается позвоночника. Но после того, как встал на пьедестал Чемпионата Европы, сразу все прошло!

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