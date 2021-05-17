Более 100 спортсменов прилетели в Барнаул на этап Кубка мира по гребле

Утренним рейсом в Барнаул уже прибыли 137 человек – это спортсмены и представители официальной делегации Международной федерации каноэ. Фото: пресс-центр Кубка мира

В понедельник, 17 мая, в Барнаул из Будапешта прибудут два чартера, на которых прилетит большая часть участников II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Гости прибывают

Как сообщили в пресс-центре Кубка мира, утренним рейсом в Барнаул уже прибыли 137 человек – это спортсмены и представители официальной делегации Международной федерации каноэ. 114 гостей прилетели специальным прямым чартером из Будапешта, а 23 человека – регулярными рейсами. Сейчас они проходят ПЦР-тестирование и аккредитацию.

Отметим, что всего в Барнаул приедут более 400 спортсменов из 55 стран мира. До старта соревнований остается три дня. Сегодня спортсменов разместят в гостиницах краевой столицы, гости пройдут все необходимые проверки, отдохнут и уже завтра приступят к тренировкам.

Спортсмены. Фото: пресс-центр Кубка мира

Список стран, которые заявили своих спортсменов на барнаульский этап Кубка мира: Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Литва, Мексика, Мозамбик, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Киргизия.

Как купить билеты

Ожидается, что за международными стартами на гребном канале будут следить около 20 тыс. человек. В зрительской зоне предусмотрено 3 тыс. сидячих и 5 тыс. стоячих мест на каждый день.

Билеты на соревнования все можно купить в кассах города и через интернет на сайте. Организаторы обещают разыграть призы среди болельщиков, в том числе квартиру и три автомобиля.

Спортсмены. Фото: пресс-центр Кубка мира

Как добраться

Ранее мы сообщали, что доехать до канала можно будет на электропоездах, курсирующих ежедневно. Из-за назначения новой остановки время отправления и прибытия данных маршрутов незначительно изменится – не более чем на две минуты. Остальные поезда будут двигаться по расписанию.

Кроме того, зрители смогут воспользоваться бесплатным проездом на автобусе до гребного канала во время проведения этапа Кубка мира. Однако они должны иметь билеты на соревнования. Автобусы будут курсировать с 07:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Для проведения соревнований в краевой столице купили 300 лодок за счет средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграют шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.

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