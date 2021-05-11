Зрители этапа Кубка мира по гребле в Барнауле смогут добраться на турнир бесплатно

Афиша этапа Кубка мира по гребле Фото: предоставлено организаторами

Болельщики второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле смогут воспользоваться бесплатным проездом до гребного канала. При этом на руках должны быть купленные билеты на соревнования, сообщают организаторы.

- Количество билетов на каждый день ограничено. Купить билеты можно в интернете на сайте Kassy.Ru. Также работают офлайн-кассы, расположенные в пяти торговых центрах Барнаула (при покупке здесь взимается сервисный сбор в 5%): «Лента» на Власихинской, «Европа», «Пионер», «БУМ», «Весна», - также добавляют они.

Помимо этого, уже непосредственно в дни Кубка можно будет купить билеты в кассах на речном вокзале. Именно оттуда будет отходить бесплатный транспорт. Попасть на гребной канал на своем автомобиле не получится.

Цены: 200 рублей - трибуна, 100 рублей - на набережную. Дети до 7 лет – посещают мероприятие бесплатно. При этом стоит обратить внимание, что билет действителен только на ту дату, на которую он был приобретен.

Бесплатные автобусы будут курсировать с 7.30 до 20.00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно. Помимо этого до канала можно добраться на электричке от железнодорожного вокзала Барнаула.