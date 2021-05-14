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Происшествия14 мая 2021 7:40

На Алтае школьница вывела из горящего дома братьев и сестер

Девочка посещает школьную дружину юных пожарных, поэтому не растерялась
Константин Санталов
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Около полуночи девочка проснулась, потому что почувствовала запах дыма

Около полуночи девочка проснулась, потому что почувствовала запах дыма

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Рубцовске девятиклассница Ксения спасла братьев во время пожара в доме. Она не растерялась и быстро вывела детей на улицу, никто из них не пострадал.

Пожар произошел в апреле, однако подробности происшествия стали известны совсем недавно. Как рассказали в региональном управлении МЧС, Ксения из многодетной семьи и часто присматривает за младшими братьями и сестрами. Пожар произошел, когда все крепко спали. Взрослых дома не было.

Около полуночи девочка проснулась, потому что почувствовала запах дыма. Пытаясь понять что случилось, Ксения включила свет и увидела огонь в дальней детской комнате. Вскоре после этого произошел хлопок, свет погас во всем доме.

Ксения, не теряя времени, разбудила всех своих младших братьев и сестер и быстро вывела их всех на улицу из горящего дома. С собой у девочки не было телефона, она побежала за помощью к соседям, которые и вызвали пожарных.

– Спасатели приехали очень быстро. По прибытию они обнаружили возгорание внутри дома. К тому моменту в доме огнем была повреждена мебель, бытовая техника, личные вещи. Благодаря Ксении никто из ребят не пострадал, – добавили в ведомстве.

После случившегося школьница признается, что все произошло так неожиданно, что она не успела испугаться и сразу же поняла, что нужно спасать своих родных. С пятого класса она является членом школьной дружины юных пожарных, поэтому знает ка как действовать в подобных ситуациях.

– Примечательно то, что спасительница активно принимает участие в ежегодном конкурсе «Пожарная Ярмарка» и работы Ксении занимают призовые места. Возможно, благодаря приобретенным знаниям во время практических занятий в школе, юная девушка не растерялась, и трагедии удалось избежать, – резюмировали в МЧС.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае полицейские спасли из горящего дома семейную пару. Также они оперативно организовали эвакуацию соседей и перекрыли проезжую часть до прибытия спасателей. В результате действий сотрудников полиции удалось избежать жертв. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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