«Только благодаря им мы остались живы». В Новоалтайске полицейские спасли семью из горящего дома

В доме загорелась веранда. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

– Только благодаря им мы остались живы. Побольше бы таких людей. Меня слезы разбирают…», – рассказывает спасенная из горящего дома жительница Новоалтайска Лариса Винокурова.

Ее вместе с мужем вытащили из пожара проходящие мимо полицейские. Кто знает, чем обернулось бы происшествие, не оказавшись их рядом.

В ту роковую ночь старший лейтенант полиции Алексей Демин, старшие сержанты полиции Сергей Тараканов и Алексей Филатов патрулировали улицы. Вдруг они увидели дым в зоне частного сектора и ринулись к месту происшествия.

– Они увидели, что в одном из домов загорелась веранда из-за чего выйти из него невозможно. Полицейские разбили окно, Сергей Тараканов проник внутрь горящего строения и помог выбраться из огня хозяевам – семейной паре, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пожар произошел, когда полицейские патрулировали улицы. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Ситуацию осложняли газовые баллоны в доме, которые могли в любой момент взорваться. Полицейские оперативно организовали эвакуацию соседей и перекрыли проезжую часть до прибытия спасателей. В результате действий сотрудников полиции удалось избежать жертв.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, руководством ОМВД России по городу Новоалтайску принято решение о поощрении полицейских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на турбазе «Манжерок» в Горном Алтае 13 апреля 2021: огонь тушили водой из родника

В результате пожара на турбазе «Манжерок» в Горном Алтае 13 апреля 2021 сгорело два домика (подробнее)