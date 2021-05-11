Глава Республики Алтай поручил усилить меры безопасности в школах и детских садах

Олег Хорохордин Фото: предоставлено пресс-службой

Во вторник, 11 мая, глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел экстренное совещание, на котором поручил усилить в образовательных учреждениях региона меры безопасности. Причиной тому стала трагедия в Казани, где расстреляли учеников и учителей, сообщает пресс-служба правительства республики.

- Направил соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову в связи с нападением на школу №175. Среди погибших есть дети – это ужасная трагедия и непростительное, страшное преступление. Мы разделяем безмерное горе семей погибших и приносим соболезнования, – сказал Олег Хорохордин.

По некоторым данным жертвами пальбы стали, по меньшей мере, около десяти человек. Среди них и ученики и учителя. Несколько десятков раненых находятся в больнице.

Помимо этого Хорохордин поручил минорбу и главам муниципальных образований принять безотлагательные меры по усилению безопасности в школах и детских садах

- Руководители образовательных учреждений должны предпринять все меры, чтобы исключить такие происшествия. Жизнь и здоровье детей – приоритет, которым должен руководствоваться каждый из нас, – подчеркнул он.