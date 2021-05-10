Три человека погибли, выжил только ребенок: в Алейске произошло смертельное ДТП

ДТП произошло 9 мая в 23.25. Фото: скриншот с видео, предоставленного очевидцами

Смертельное ДТП произошло 9 мая в Алейске на улице Пионерская около полуночи. Два автомобиля столкнулись в лоб – в итоге три человека погибли, выжил только ребенок. Об этом «Комсомольской правде» сообщили очевидцы происшествия. Факт аварии подтвердили в алейской Госавтоинспекции.

– Водитель 1971 года рождения, двигаясь на Nissan Qashqai, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102, за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения. В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир отечественного автомобиля – женщина 1977 года рождения, – рассказали «КП» в городской Госавтоинспекции.

Пострадал сын пассажирки, 13-летний мальчик. С переломами и черепно-мозговой травмой его госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии. Сегодня, 10 мая, его должны доставить в барнаульскую больницу.

Обе машины сильно искорежило. Фото: скриншот с видео, предоставленного очевидцами

- На ровном месте. До перекрестка не доехали. Жестко, – комментируют событие очевидцы.

Местные жители рассказывают, что лица водителей в результате аварии были серьезно повреждены, а машины искорежены настолько, что спасателям пришлось вырезать людей из автомобилей.

Причину аварии на данный момент устанавливают специалисты.

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