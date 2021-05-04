Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 мая: более 123 тысяч человек полностью привиты от COVID-19

Число заболевших и выздоровевших все еще растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. По последним данным, полностью привиты уже более 123 тыс. человек. Сейчас проходят вакцинацию свыше 194 тыс. человек, в том числе более 71 тыс. получили первую прививку, сообщает оперативный штаб региона.

При этом число заболевших коронавирусом также все еще растет в Алтайском крае. С начала пандемии их уже почти 50 тыс. человек. К счастью, выздоровевших с каждым днем становится больше – их уже свыше 44,8 тыс.. Умерших с COVID -19 – 2995.

По информации от 4 мая, новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 23, Бийск – 15, Рубцовск – 7, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, Бийский, Заринский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Егорьевский, Калманский, Крутихинский, Первомайский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 700 человек. Кроме этого, свыше 200 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Из общего числа заболевших 489 случаев – завозные, в т.ч. 199 – из-за рубежа; 30660 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 49951 заболевших: 13050 – у больных внебольничной пневмонией, 29014 – у заболевших ОРВИ, в 7887 случаях – бессимптомное течение, – добавили в оперштабе края 4 мая.

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