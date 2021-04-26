Майские праздники-2021 на Алтае: как будут работать больницы и поликлиники

С 1 по 11 мая в стране объявляются непрерывные праздничные дни, но не для всех Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце прошлой недели президент Владимир Путин объявил о том, что с 1 по 11 мая объявляются непрерывные праздничные дни. В связи с этим многим организациям пришлось пересмотреть рабочие графики. Рассказываем, как будут работать больницы и поликлиники в майские праздники-2021 на Алтае.

Как рассказали «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения Алтайского края, в основные праздничные дни, а именно 1,2,3 и 8,9,10 мая, стационары будут работать по «праздничному» графику – то есть там будут находиться дежурные врачи. Что касается поликлиник, то они работать не будут.

- А с 4 по 7 мая все медицинские организации региона работают в обычном режиме, - подчеркнули в министерстве.

Правда, сами медики таким новостям не очень рады. В комментариях в инстаграме некоторые доктора пишут, что, по всей видимости, сотрудникам придется с собой на работу брать детей, так как некоторые детсады уже объявили о том, что работать на майских праздниках не будут.

- Давайте приведем детей в Минздрав, пока будем на работе принимать пациентов, - пишет один из комментаторов.

- Почему бы не сделать дежурный приём? – пишет еще один пользователь.

- Детский сад, видимо, будет прямо в больницах организован, - смеется еще одна женщина в комментариях.

Тем временем, информации о работе дошкольных учреждений пока не поступало. Как только она появится – «Комсомолка» проинформирует читателей.