Программа мероприятий на майские праздники с 5 по 9 мая в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Появилась программа мероприятий на майские праздники с 5 по 9 мая в Барнауле. В списке – концерты, литературно-музыкальная программа и многое другое. Рассказываем, как можно интересно провести время и куда стоит отправиться гостям и жителям краевой столицы в ближайшие дни.

5 мая

На сцене концертного зала «Сибирь» молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» представит концертную программу «Герои Алтая». Это рассказ о героях войны из Алтайского края. В программе через вокальные и хореографические номера отражены основные события Великой Отечественной войны и участие в них наших земляков и их вклад в Победу. Начало в 18:30. 12+

6 мая

Концерт состоится концерт «Сквозь годы сияет Победа» от оркестра «Сибирь». Сценарий написал художественный руководитель и дирижер коллектива Николай Комиссаров. В программе будет участвовать вокальная группа молодежного ансамбля песни и танца «Алтай». В исполнении солистов ансамбля прозвучат песни военных лет и гимн «Бессмертного полка», написанный несколько лет назад жительницей Барнаула Анной Добросмысловой. Между их выступлениями можно будет услышать отрывки различных литературных произведений о войне. Их прочитает актер и ведущий Петр Винс. Кроме того, на большом экране в зале будут транслировать хронику военных лет. Начало в 18:30. 12+

В 16 часов в Алтайском музыкальном колледже пройдет концерт из цикла «Поем Победу!», сообщает пресс-служба мэрии города.

7 мая

в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова пройдет литературно-музыкальная программа «Дни Победы» в исполнении Литературного театра библиотеки. Начало в 17 часов

8 мая

В барнаульском кинотеатре «Премьера» представят фильмы, посвященные Великой Победе.

9 мая

В Алтайском краеведческом музее пройдет презентация выставки «Семейная реликвия» по итогам музейной акции «Военная гордость семьи».Жители города принесли в музей удивительные вещи из своих семейных архивов: фотографии, письма, документы фронтовиков и тружеников тыла, трофеи и различные личные вещи участников войны. Все собранные материалы, поступившие от участников акции, презентуют на выставке.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о программе мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Барнауле. Жителей и гостей города ждут выступления музыкантов и творческих коллективов края, выставка военной техники и многое другое.

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