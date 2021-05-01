Во всех дворах краевой столицы, где живут ветераны, пройдут выездные концерты Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии краевой столицы рассказали о программе мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Барнауле. Жителей и гостей города ждут выступления музыкантов и творческих коллективов края, выставка военной техники и многое другое.

Праздничные мероприятия стартуют уже в субботу, 8 мая. В этот день во всех дворах краевой столицы, где живут ветераны, пройдут выездные концерты «Поем всем двором». Кроме того, у нескольких домов 8 мая пройдут парады: проспект Комсомольский, 79, улица Партизанская, 130, улица Антона Петрова, 225 и Малахова, 60.

Также 8 мая откроют фотовыставку «На пути к Победе» в Нагорном парке краевой столицы.

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Барнауле:

9:00 – 14:00 – проект «Стена памяти» (проспект Социалистический, 124),

9:00 – 14:00 – Проект «Детство, растоптанное войной» среди учащихся пилотных и опорных школ Российского движения школьников (проспект Социалистический, 124),

10:00 – 15:00 – Пункт отбора граждан на военную службу по контракту (площадь Сахарова),

10:00 –19:00 – Выставка военной техники (площадь Сахарова),

11:00 – 19:00 – Праздничная программа «Ликующий май»(Центральный парк, проспект Социалистический, 11),

12:00 – открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы – 2021» (площадь Советов),

12:00 – 13:00 – Вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов «Спасибо за мир на Земле!» (площадь Сахарова),

13:00 – 14:00 – Концерт Барнаульского духового оркестра (площадь Сахарова),

14:00 – Прямое включение поздравления президента Российской Федерации (площадь Сахарова),

14:00 – 16:00 – Молодежная программа «Радость Победы» (площадь Сахарова),

15:00 – 19:00 – Концерт детских коллективов и Барнаульского духового оркестра (набережная Оби),

16:00 – 17:30 – Выступление творческих коллективов филармонии Алтайского края (площадь Сахарова),

17:30-19:00 – Концертная программа культурного центра ГУ МВД России (площадь Сахарова).

Ранее мы писали о том, что сотрудники ГИБДД сообщили о перекрытии дорог 1 мая 2021 года в Барнауле. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты. Подробнее о том, как именно организуют движение можно прочитать здесь.

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