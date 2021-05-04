Погода на майские праздники 2021 в Алтайском крае: 30-градусная жара, а затем похолодание

Погода в Алтайском крае с 5 по 7 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

Стала известна погода на майские праздники 2021 в Алтайском крае. В ближайшие дни в регионе потеплеет еще сильнее. Днем столбик термометра может достигнуть отметки +30 градусов. О причинах таких изменений, а также о том, как долго в регионе будет жарко, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал ведущий синоптик алтайского Гидрометцентр Эдуард Болгов.

Вторую половину этой недели Алтайский край будет находиться в теплом секторе, поэтому с каждым днем температура воздуха будет повышаться. Воздух прогреется до +20…+25 градусов, местами до +30 градусов. Пик тепла придется на четверг, 6 мая.

–Погода изменится в пятницу, 7 мая. С прохождением холодного фронта температура снизится. Ночью в Алтайском крае ожидается от +2 до +7 градусов. Днем будет в среднем +15…+20 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы – сказал синоптик.

На выходных, 8 и 9 мая, температура воздуха также будет держаться в пределах +20 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 5 по 7 мая

Среда, 5 мая

Ночью в регионе будет 0...+5 градусов. Без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +19...+24 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +1...+3 градуса. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +20...+22 градуса. Без осадков. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Четверг, 6 мая

Ночью в регионе будет +4...+9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

В краевой столице ночью прогнозируют +6...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с

Пятница, 7 мая

Ночью в регионе будет +8...+13 градусов. Преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +19...+24 градусов. Преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

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