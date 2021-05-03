На алтайских реках ожидают подъем уровня воды до опасных отметок

Возможно подтопление прибрежных территорий Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На Алтае в ближайшие сутки-двое продолжится подъем воды в реках Обь, Чумыш, Тогул, сообщают синоптики и ГУ МЧС по краю.

Так, в районе села Усть-Чарышская Пристань возможно подтопление прибрежных территорий из-за выхода из берегов Оби. Река Тогул в районе села Тогул может подтопить пешеходный мост, достигнув опасной отметки 840 см. На реке Чумыш в районе Заринска и Ельцовки уровень воды может достигнуть 650 см, подтопив прибрежные участки.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям, попадающих в зоны возможного подтопления, при необходимости следующим образом подготовить дома:

- мебель и ценные вещи перенести на верхние этажи или чердак;

- вынести все из подвалов;

- отключить воду, газ, электричество;

- закрыть двери и окна или забить их досками;

- животных выпустить, собак отвязать;

- предметы, способные уплыть, перенести в закрытое помещение;

- при эвакуации взять ценности, документы и немного продуктов.

Сейчас в крае зафиксированы подтопления в трёх населенных пунктах - Красногорское Красногорского района, Ельцовка Ельцовского района и Новая Ажинка Солтонского района. Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, 3 участка автодорог.

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