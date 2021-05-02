Первая волна паводка на Алтае-2021: ситуация стабилизируется

Обстановка в Чойском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Первая волна паводка на Алтае 2021 года по состоянию на 2 мая постепенно пошла на спад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- По состоянию на 2 мая наблюдается падение уровня воды во всех реках республики. Паводковая обстановка в Республике Алтай стабилизируется. Подтопленных жилых домов в городе и районах республики нет, - отмечают в ведомстве.

Вместе с тем, межведомственный оперативный штаб для оценки обстановки и принятия управленческих решений продолжает работать. На сегодняшний день в Горно-Алтайске специалисты обследовали 140 адресов. Жителям передали мотопомпы для откачки воды и просушки подтопленных помещений, осушители воздуха. Также людям раздали препараты для дезинфекции жилищ.

На улице Головачева закончили устройство дамбы, на Чаптынова и Фрунзе отремонтировали мосты. Продолжаются работы на переправе на улице Совхозной.

- Проезд обеспечен на дорогах Карасук - Сайдыс, Усть-Муны - Карым, Иогач - Новотроицк, Бийск - Турочак - Верх-Бийск, Чоя - Киска. Проезд также открыт на дороге в селе Советское Чойского района, - добавляют в региональном главке МЧС.

На данный момент проезд невозможен по трассам Тулой - Бийка, Турочак - Советский Байгол, Кош-Агач - Беляши, Турочак - граница Кемеровской области. Действуют ограничения на участке между селами Чоя и Сейка, но есть объезд.

В Главном управлении МЧС России по республике сообщают, что в том случае, если вам требуется помощь по откачке воды или по просушке жилья, необходимо обращаться в администрацию населенного пункта.

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