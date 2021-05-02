Понтонный мост закрыли в Бийске из-за поднятия уровня воды

Понтонный мост Фото: газеты «Бийский рабочий»

В воскресенье, 2 мая, в Бийске закрыли для движения понтонный мост. Это произошло из-за подъема уровня воды в реке Бия, сообщает издание «Бийский рабочий».

- По данным на 2 мая уровень воды в реке Бия в районе Бийска составляет 437 сантиметров над нулем водомерного поста, - пишет источник.

Буквально еще сегодняшним днем автомобилисты пользовались переправой и мост работал в штатном режиме, однако к вечеру ситуация усугубилась: водители стали отмечать, что мост сильно поднялся. Из-за этого движение было ограничено. Очевидцы рассказывают, что мост буквально смывает из-за сильного течения.

- В настоящий момент удерживать конструкцию на месте приходится речной техникой. На месте работают сотрудники Речпорта, - добавляют авторы издания.

По всей видимости, мост будет закрыт до улучшения паводковой обстановки.