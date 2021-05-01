Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 мая: число умерших с COVID-19 приближается к 3 тысячам

Заболевших и выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. С начала пандемии их уж более 49,7 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 44,6 тыс., а умерших с COVID -19 – 2973. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным от 1 мая, новые случаи COVID-19 за выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 24, Бийск - 10, Рубцовск - 9, Бийский, Шипуновский районы - по 3 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Павловский, Родинский, Третьяковский районы - по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Салтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский район - по 1 заболевшему.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 800 человек. Кроме этого, почти 200 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Из общего числа заболевших 486 случаев – завозные, в том числе 198 – из-за рубежа; 30508 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 49741 заболевших: 13007 – у больных внебольничной пневмонией, 28858 – у заболевших ОРВИ, в 7876 случаях – бессимптомное течение, – добавил в оперштабе 1 мая.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 1,4 млн человек.

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