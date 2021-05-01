Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 мая 2021 года составило 49741

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным 1 мая 2021 года выросло на 78 человек и составило 49741 случай инфицирования, в том числе 3412 детей. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 1 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 818 человек. Кроме этого, 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 210, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 24, Бийск - 10, Рубцовск - 9, Бийский, Шипуновский районы - по 3 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Павловский, Родинский, Третьяковский районы - по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Салтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский район - по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 127 человек. Всего вылечившихся – 44660.