Что будет работать на майские праздники 2021 в Барнауле

Все медицинские организации с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме Фото: Анна СЕМИНА

«Комсомолка» узнала, что будет работать в предстоящие майские праздники 2021 в Барнауле.

Культура

Сфера культуры в предстоящие дни будет работать без изменений. В алтайском театре драмы в начале мая зрителей ждут на экспериментальной и основной сценах. В афише такие спектакли, как «Дорогие мои бандитки», «Два ангела, четыре человека», «Леха», «Театральный роман», «Жар и холод, или идея господина дома», «Моя профессия – синьор из общества» и многое другое. Причем стоит отметить, что в период с 4 по 7 мая, ранее объявленный выходными днями, спектакли будут начинаться по графику будней, то есть в 18.30.

Музыкальный театр также работает по расписанию рабочей недели: с 5 по 7 мая все спектакли будут начинаться в 18.30. В эти дни зрители смогут увидеть «Любовь и голуби», «Невеста из Имеретии» и «А зори здесь тихие».

В Молодежном театре Алтая 7 мая состоится спектакль «Война, беда, мечта и юность…» (начало в 18.30), а 8 мая – «Всем на свете нужен дом» (начало в 12.00). Кстати, все вырученные средства от продажи билетов на спектакль 8 мая будут перечислены для лечения больной спинальной мышечной атрофией девочки из Барнаула Маши Яценко. Так что каждый житель города может в предстоящие выходные сделать еще одно доброе дело.

Вместе с тем будут работать и парки города. Так уже сегодня, 2 мая, в парке Индустриального района состоится праздник Пасхи. Для гостей подготовили Пасхальный концерт, приветствие и благословение священника, традиционные пасхальные игры для детей, мастер-класс по росписи яиц. Начало в 12 часов.

А 9 мая, здесь же, в парке «Лесная сказка» состоится праздничный концерт с участием детских творческих коллективов в честь Дня Победы. В программе мероприятия также тематическая фотозона, мастер-класс «Голубь мира», караоке, конкурс детского рисунка. Начало в 12 часов.

Кроме того 2 мая праздничная программа ждет гостей парка «Арлекино»: выступление воскресных школ, пасхальная ярмарка, творческий мастер – класс. Изюминкой праздника станет Передвижная звонница для гостей Парка! Начало в 13.00. Вход для посетителей бесплатный.

Социальная сфера

Почтовые отделения в ближайшую неделю будут работать по измененному режиму. Так выходными будут только 1 и 9 мая. 2 и 10 мая график с 9.00 до 14.00, 3 мая – с 9.00 до 18.00, с 4 по 7 мая – по обычному графику, 8 мая – с 9.00 до 17.00.

Большинство банков сообщили о сохранении прежнего режима работы, то есть с 4 по 7 мая они будут открыты по будничному. Кроме того, финансовые организации информируют о том, что заемщикам несмотря на объявленные выходные, придется гасить долги в соответствии с обычным графиком, даты по произошло просрочки.

Режим работы мобильных ФАПов, проводящих вакцинацию, на майские праздники изменен. Так комплекс возле торгового центра «Пионер»: 1, 2, 3 мая работать не будет. А с 4 мая он будет открыт с 10 до 16 часов.

Мобильный комплекс возле ТЦ «Весна»: работает все праздничные дни с 10 до 16 часов.

Мобильный комплекс на площади Сахарова: работает с 1 по 3 и с 8 по 10 мая с 10 до 16 часов.

Мобильный ФАП в поселке Южный прекратил работу с 29 апреля.

Что касается стационарных медицинских учреждений, то как заверили в региональном минздраве, все они будут работать в штатном режиме. Все талоны и приемы актуальны.

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Алтайского края в период майских праздников

В период с 1 по 10 мая регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут осуществлять свою работу по следующему графику:

4 мая – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 20.00;

5 мая – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;

7 мая – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;

8 мая – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Управление по вопросам миграции в период с 4 по 7 мая также будет оказывать государственные услуги в полном объёме всеми подразделениями по вопросам миграции на территории Алтайского края.

Режим работы центров «Мои Документы» в городе Барнауле:

30 апреля: 8.00 - 16.00

2, 3 мая: выходные дни

7, 8 мая: 8.00 - 17.00

9, 10 мая: выходные дни.

Режим работы центра «Мои Документы» в ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в):

2 мая: 10.00 - 19.00

3 мая: выходной день

8 мая: 10.00 - 19.00

9, 10 мая: выходные дни.

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