Первая волна паводка на Алтае 2021: резкое ухудшение обстановки

В республике началась эвакуация населения Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Республика Алтай ощутила на себе первую волну паводка 2021 года. В пятницу, 30 апреля, в регионе резко ухудшилась обстановка, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- В 15.30 (мск) в результате подъема уровня воды в реке Тулой за последние два часа на 79 сантиметров на четвертом километре автодороги произошел выход воды на проезжую часть, закрыто движение на авто дороге регионального значения Тулой – Бийка с 1 по 47 км (приказ Минрегиона), - сообщают в ведомстве.

В результате разбушевавшейся стихии отрезанными от райцентра оказались населенные пункты Чуйка, Бийка, Курмач-Байгол. В общей сложности в них находятся 288 домов, в которых проживает более 800 человек, из них 183 дети.

В населенном пункте Талон талыми водами затопило два двора. Спасатели эвакуировали двух пенсионеров. Их временно разместили у родственников. Домашний скот увели на возвышенность, где им ничего не угрожает.

- Задействована оперативная группа администрации муниципального образования и сельского поселения, - добавляют в главке МЧС.

В это же время в Чойском районе из-за сильных дождей уровень воды в реке Иша только за два последних часа поднялся на 80 сантиметров. Зафиксирован перелив на двух участках дорог регионального значения: один находится у Гусевки, второй – у Киски. На данный момент транспорт еще может проехать.

А вот участок федеральной трассы «Чуйский тракт подъезд к озеру Телецкому» ограничен для всех видов транспорта. Речь идет об участке дороги в населенном пункте Советское. Там уровень Иши слишком высокий. На месте работает оперативная группа администрации муниципального образования.

Помимо этого в Советском на улице Афганцев из-за розлива воды оказались отрезаны десять жилых домов из которых эвакуировали восемь человек, в том числе трех детей. На время паводка их перевезли к родственникам.

В Майминском районе разбушевалась река Улалушка. За два вечерних часа ее уровень поднялся на 78 сантиметров. В одноименном поселке оказался перекрыт подъезд к четырем домам на улице Центральной. В них проживает 24 человека. 13 уже эвакуировали на безопасное расстояние.

В селе Алферово Улалушка подтопила один дом на улице Центральной. Семью из четырех человек эвакуировали и перевезли к родственникам. Кроме того, подтоплены три дома на улице Береговой.

Сложная обстановка складывается и в Горно-Алтайске. На текущий момент из-за выхода воды из русла Улалушки на проезжую часть, закрыто движение по мосту в районе улицы Совхозной. Существует угроза его разрушения.

- Выставлены заграждения для движения (бетонные блоки). Задействована оперативная группа администрации муниципального образования и техника ЖКХ. В результате интенсивного выпадения осадков в виде дождя, повышается уровень воды в реке Майма и реке Улалушка, создается угроза подтопление жилых домов в Горно-Алтайске. За один час произошел подъем уровня воды в водоемах до одного метра, - добавляют в ГУ МЧС России по Республике Алтай.