Из Барнаула откроют прямое авиасообщение с Сочи и Иркутском

Барнаульцы уже сейчас могут отправиться на море Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания «ИрАэро» запускает прямое воздушное сообщение Барнаула с Иркутском и Сочи. Самолеты начнут летать с 30 мая, сообщают в аэропорту столицы Алтайского края.

- Авиакомпания начинает программу полетов из Барнаула в Сочи и Иркутск на самолете SSJ-100, - говорится в официальном заявлении воздушной гавани.

Расписание полетов на ближайшее время составлено и согласно этому графику, полеты будут совершаться один раз в неделю по воскресеньям. Так вылет в Черноморскому побережью назначен на 9.05. Приземление в Сочи – в 9.50. Таким образом, время в пути составит 4 часа 45 минут. Билет на пассажира обойдется в сумму от 13 650 рублей в одну сторону. Это минимальный тариф с ручной кладью не более 10 килограмм. Обмен билета невозможен.

Обратно лайнер из Адлера отправляется в 10.50. Время в пути – 5 часов 10 минут. Таким образом, в Барнаул самолет прибывает в 20.00.

Что касается Иркутска, то туда самолеты будут летать вечерним рейсом в 21.00. До прибайкальского города путь составит три сама. Прибытие в 1 час ночи. Обратно Superjet отправляется в 7.00 утра. Полет продлится два часа ровно и с учетом разницы во времени в столице Алтайского края борт уже окажется в 8 утра. Минимальный тариф с ручной кладью составляет от 6315 рублей в одну сторону.

Билеты уже поступили в продажу, как на сайте и в кассах барнаульского аэропорта, так и на сайте авиакомпании «ИрАэро».

Отметим, только данная авиакомпания предстоящим летом планирует запустить прямые рейсы в Сочи. Остальные предлагают лишь стыковочные варианты. Напрямую улететь на Черное море также можно в Крым. В Симферополь самолеты отправляют «Уральские авиалинии» и «Nordwind». При этом «уральцы» начинают программу выполнения полетов с 1 мая. «Северный ветер» же открывает направление со 2 мая, но до начала июня это будут стыковочные рейсы через Санкт-Петербург, а вот с 5 июня в расписании появятся прямые.

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