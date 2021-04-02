Аэропорт Барнаула перешел на летнее расписание: куда можно полететь

Ожидается значительное увеличение рейсов по стране Фото: Олег УКЛАДОВ

Аэропорт Барнаула перешел на летний режим работы – это значит, что рейсы будут отправляться чаще, а направлений станет больше.

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Самое популярное направление, которое актуально в любое время года – на Москву – пока еще обслуживается тремя крупными перевозчиками - «S7», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот», однако, как «Комсомолка» сообщала ранее, последняя авиакомпания в июле намеревается покинуть регион и поставить вместо себя «дочку» - «Победу». Рейсы также будут выполняться в аэропорт Шереметьево.

Кроме того, со вторника, 30 марта, Utair возобновила летную программу в Сургут. Если в предыдущие годы частота рейсов была один раз в неделю, то теперь два раза – по вторникам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону от 4485 рублей.

Рейсы в главную здравницу Сибири – Белокуриху продолжат выполнять два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Обслуживает направление авиакомпания «СиЛа». Для пассажиров предоставляют Ан-28 и L-410. Стоимость билета от 1500 рублей.

С 25 апреля авиакомпания «Nordwind» открывает направление на Санкт-Петербург. Прямой рейс в Северную столицу отправляется по средам и воскресеньям. Стоимость билетов составляет от 7034 рублей в одну сторону.

Отправиться на Черноморское побережье на территории Республики Крым можно будет самолетами авиакомпаний «Nordwind» (с 25 апреля) и «Уральские авиалинии» (с 1 мая). Рейсы до Симферополя будут отправляться из аэропорта Барнаула четыре раза в неделю.

В Сочи можно будет улететь с авиакомпанией «ИрАэро» с 30 мая. Как сообщают в пресс-службе барнаульского аэропорта, в настоящее время формируется расписание, поэтому число рейсов может быть увеличено в зависимости от загрузки направления.

Кроме того, в весенне-летний период останется в расписании самолеты из Барнаула в Новосибирск, Омск (Utair), Томск («СиЛа»), Красноярск («КрасАвиа», «ЮВТ АЭРО»), Екатеринбург (Red Wings) и Казань («ЮВТ АЭРО»).

- С 1 мая количество рейсов в Екатеринбург увеличится с трех до пяти в неделю. С 15 июля по 26 августа авиакомпанией «КрасАвиа» будет добавлен еще один рейс к имеющимся двум по маршруту Красноярск-Барнаул-Красноярск. «ЮВТ АЭРО» в летний период продлевает по воскресеньям рейс из Казани до Красноярска, что позволит совершать перелеты в Красноярск до четырех раз в неделю, - сообщает источник.

А вот вопрос с международными рейсами пока остается в подвешенном состоянии. Ранее появилась информация о том, что Барнаулу разрешили отправлять чартеры в Турцию, но Росавиция внесла коррективы. Она подтвердила, что наш аэропорт может осуществлять международные рейсы, но кроме Турции и Великобритании. Пока запрет действует до 16 апреля до особого распоряжения.

Популярное направление

Аэропорт Горно-Алтайска также перешел на летний режим работы. Он будет действовать до 30 октября. В пресс-службе предприятия уточняют, что в этом сезоне программа полетов будет представлена по шести направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Кош-Агач и Усть-Кокса. Причем наиболее гибкой будет система полетов в столицу: ежедневно утром и вечером. Место прибытия: аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково.

С 25 апреля авиакомпания NordWind снова начнет летать в Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

В Новосибирск самолеты будут летать дважды в неделю – в четверг и воскресенье. В Красноярск – по средам и субботам, правда ожидается смена авиакомпании – со 2 июня направление будет обслуживать «КрасАвиа» (сейчас NordStar).

Авиакомпания «СиЛа» намерена выполнять рейсы внутри региона – из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу. До конца месяца стоимость билетов составляет от полутора тысяч в одну сторону.

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