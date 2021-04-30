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Общество30 апреля 2021 7:40

Алтайский край готов принять по программам «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» 106 медиков

Желающим переехать на село будет выплачено от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Для сохранения компенсации участники программы должны выполнить определенные условия

Для сохранения компенсации участники программы должны выполнить определенные условия

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Алтайского края объявило о начале приема заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». Как сообщили в ведомстве, в этом году регион готов принять 106 специалистов.

- В 2021 году по указанной программе выделена квота на прием 106 специалистов - 72-х врачей и 34-х средних медицинских работников. На эти цели из федерального бюджета выделено 118 млн 57 тысяч рублей, из краевого - 1 млн 192 тысячи рублей, - отметили в пресс-службе министерства.

Согласно программе, участники, которые пройдут конкурс, получат единовременную компенсацию. Размер выплаты зависит от того, в какой населенный пункт отправится медик:

- врачи, переехавшие в города с населением до 50 тысяч человек, в села либо рабочие поселки, поселки городского типа, которые не относятся к удаленным и труднодоступным территориям, получат один млн рублей; фельдшеры - 500 тысяч рублей;

- врачи и фельдшеры, которые переехали в населенные пункты, которые являются удаленными или труднодоступными, получат 1,5 млн рублей и 750 тысяч рублей соответственно.

Стоит учитывать, что для сохранения компенсации, участники программы должны выполнить определенные условия:

- выплаты получат врачи, акушерки, медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые являются гражданами РФ и не имеют обязательств по договору о целевом обучении;

- договор с медицинской организацией заключается на срок не менее пяти лет;

- если медик увольняется из медучреждения раньше срока, то он должен будет вернуть часть выплаты пропорционально не отработанному им периоду.

К слову, программа действует с 2012 года. За это время было трудоустроено 1264 врача, причем 361 работник уехал до истечения договора, 194 – после.

Тем временем, похожая программа - «Земский учитель» - бьет рекорды по числу конкурсантов на вакансию. Так, регион принял 262 заявки от 158 претендентов на выплату (один человек может заявиться сразу на несколько вакансий). По данным Минобрнауки Алтайского края, в этом году выплату в 1 млн рублей получат 39 человек, но всего планируется закрыть 96 вакансий. В прошлом году спрос тоже был велик - 277 заявок на 101 место работы.

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