Бессмертный полк онлайн 9 мая 2021 в Барнауле: как подать заявку на участие

Власти региона рассматривают возможность проведения акции и в традиционном формате Фото: Олег УКЛАДОВ

До 7 мая барнаульцы могут подать заявки на участие в бессмертном полку. Как и по всей России, бессмертный полк онлайн 9 мая 2021 в Барнауле объединит семьи ветеранов. Рассказываем, как подать заявку на участие в акции.

- Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе. Из фотографий создадут единую базу данных. Она и сформирует автоматически видеоряд. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Бессмертного полка» – 2021.polkrf.ru. В соответствующих графах указать регион проживания и полностью заполнить профиль (ФИО участника войны, дата его рождения, фотография), - отмечают в пресс-службе администрации Барнаула.

На каком этапе рассмотрения находится заявка, можно посмотреть в личном кабинете. Когда обращение обработают, автору заявки придет сообщение о том, когда именно на экране покажут ветерана. Акция будет проходить на официальном сайте «Бессмертного полка» 9 мая с 15:00 по местному времени. Также проект будут показывать по федеральным каналам, медиаэкранам в городах, социальных сетях. После шествия все заявители получат фрагменты записи с фотографиями родственников.

К слову, в каждом регионе будет свой поток трансляции. Как пояснили в мэрии, жители Алтайского края увидят только своих земляков.

- Во время подачи заявки нужно обратить внимание на то, что если вы находитесь в Алтайском крае, а ваш родственник жил и был призван в Московской области, то при регистрации нужно указать Московскую область. В трансляции 9 мая его покажут именно для этого региона, - подчеркнули власти краевой столицы.

Сейчас в Алтайском крае полным ходом готовятся к проведению акции. С этим помогают добровольцы движения «Волонтеры Победы» - всего около 250 человек, в том числе 95 историков. Они будут отсеивать «анкеты-шутки» и те заявки, в которых пытаются «реабилитировать нацизм».

Кстати, власти региона рассматривают возможность проведения акции и в традиционном формате. Если эпидобстановка позволит, то «Бессмертный полк-оффлайн» может пройти 24 июня.

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