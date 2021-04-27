Барнаульцев приглашают принять участие в военно-исторической реконструкции

Фото предоставил Виталий Кляйн

Жители Барнаула могут стать участниками военно-исторической фото-реконструкции «Жди меня и я вернусь», которую проводит Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги и «Комсомольская правда». Для этого необходимо подать заявку и принять участие в кастинге.

- Это будет уникальный фотопроект на фоне паровозов и здания железнодорожного вокзала, который в военные годы стал свидетелем душевных сцен прощания. Именно здесь многие матери в последний раз обняли своих сыновей, а жены – любимых мужей, - рассказывают организаторы. – Участникам фотопроекта нужно будет войти в эти роли и изобразить сцены прощания перед отправкой на фронт.

Всем участникам проекта, прошедшим кастинг, будет выдана военная форма, проведен краткий курс актерского мастерства. По итогам фотопроект военно-исторической реконструкции будет размещен на сайте kp.ru.

Заявки на участие в кастинге нужно присылать на почту redactkp@yandex.ru, в письме необходимо указать ФИО, возраст, фото, контактный телефон и ответ на вопрос «Почему именно вы должны стать участником данного проекта?».

Заявки принимаются до конца рабочего дня 28 апреля 2021 года.