Как пройдут пасхальные службы в Барнауле 2021: антисептик, дистанция, маски

Пасхальные богослужения в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Куличи уже пекутся, яйца красятся. В эти выходные грядет главный православный праздник – Пасха 2021. Во всех храмах Алтайской митрополии в ночь с 1 на 2 мая пройдут пасхальные службы. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий по традиции будет участвовать в богослужении в храме святителя Димитрия Ростовского на площади Спартака. Оно начнется ближе к полуночи, в 23.30.

По словам председателя информационного отдела Барнаульской епархии иерея Димитрия Никитина, прихожанам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, на входах храмов будут установлены антисептики.

Освящение пасхальных яств священники обещают проводить большей частью на открытом воздухе, тем более, что погода это позволяет.

В Барнауле в пасхальную ночь также по традиции организуют перевозку горожан к местам пасхальных богослужений: 2 мая с 2.00 до 4.00 будут курсировать четыре трамвайных вагона и два троллейбуса.

Подсказка КП

Где пройдут службы в Барнауле

Праздничные Богослужения начнутся 1 мая в 23:30 в следующих храмах Барнаула:

- Покровский кафедральный Собор (ул. Никитина, 137)

- Александро-Невский собор (ул. Антона Петрова, 221)

- Храм Андрея Первозванного (ул. Попова, 11б)

- Храм Вознесения Господня (пос. Научный городок, 40)

- Димитровский Кафедральный собор (ул. Площадь Спартака, 10)

- Храм Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25а)

- Храм во Имя Казанской Божьея Матери (пос. Власиха, ул. Первомайская, 54)

- Никольский храм (пр. Ленина, 36)

- Иверский храм при Епархиальном Управлении (пер. Ядринцева, 66)