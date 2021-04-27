Пасха-2021 в Барнауле: как будут ходить трамваи и троллейбусы

Транспорт будет ходить с 2:00 до 4:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 2 мая пройдут праздничные богослужения в честь Пасхи-2021 в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, чтобы жители краевой столицы могли доехать до храмов, в городе организуют ночной транспорт.

- В связи с празднованием православного праздника Пасхи Христовой с 2:00 до 4:00 2 мая будет организована перевозка горожан к местам ночных богослужений. Для перевозки пассажиров будет задействовано четыре трамвайных вагона и два троллейбуса, - отметили в мэрии.

Транспорт будет двигаться по следующим направлениям.

Покровский кафедральный собор (улица Никитина, 137)

Время отправления: 02:30

Трамвайный маршрут № 1: Депо №1 – улица Челюскинцев – улица Анатолия, остановка «Покровский собор» – проспект Красноармейский – улица Ползунова – площадь Свободы – улица Ползунова – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина – проспект Калинина – проспект Космонавтов – улица Попова – станция «Докучаево».

Собор Александро-Невского (улица Антона Петрова, 221)

Время отправления: 02:30

Трамвайный маршрут №8: остановка «улица Островского» – улица Антона Петрова – улица Попова – станция «Докучаево» – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – остановка «Докучаево».

Трамвайный маршрут №9: остановка «улица Островского» – улица Антона Петрова – улица Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – станция «Докучаево».

Храм Святого Дмитрия Ростовского (проспект Красноармейский, 4)

Время отправления: 02:30

Трамвайный маршрут №12: станция «Депо №1» – улица Челюскинцев – улица Анатолия – Храм Святого Дмитрия Ростовского - Покровский Собор – станция «Депо №1» – улица Челюскинцев – улица Советской Армии – улица Антона Петрова – улица Попова – остановка «Докучаево».

Свято-Никольская церковь (проспект Ленина, 36),

Время отправления: 03:00

Троллейбусный маршрут №1: троллейбусное депо - Свято-Никольская церковь – проспект Ленина – проспект Космонавтов – троллейбусное депо.

Троллейбусный маршрут №6: троллейбусное депо - Свято-Никольская церковь – проспект Ленина – улица Матросова – улица Юрина – остановка «улица Солнечная Поляна» - улица Юрина – улица Малахова - троллейбусное депо.

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