Зарплату муниципальных служащий увеличат на 15% - губернатор поддержал предложение "Единой России"

Увеличение произойдет с 1 января 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, в своем ежегодном докладе глава региона Виктор Томенко поддержал инициативу депутатов фракции "Единая Россия" об увеличении зарплаты сотрудников МСУ.

"Предлагаю увеличить заработную плату муниципальным служащим на 15 процентов, распространив это решение с 1 января 2021 года", - сказал в своем докладе губернатор.

Напомним, накануне на встрече с представителями регионального правительства депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании предложили пересмотреть работу кадровой системы муниципальной службы.

По словам заместителя руководителя фракции Дениса Голобородько, депутаты обратили внимание членов правительства на необходимость повышения уровня оплаты труда среднего и младшего звена муниципальных служащих.

"Мы предложили правительству рассмотреть вопрос развития системы местного самоуправления комплексно: повышать не только квалификацию, но и заработную плату. Только так можно вывести взаимодействие органов государственной власти региона и муниципалитетов на новый уровень", - отметил депутат.