Как на Алтае помогают пациентам, переболевшим коронавирусом

Всех жителей региона, находящихся под диспансерным наблюдением, регулярно осматривает терапевт. Фото: минздрав региона

У переболевших COVID-19 могут быть различные осложнения. Чтобы не допустить ухудшения здоровья, за жителями Алтайского края, перенесшими коронавирус, устанавливают диспансерное наблюдение. Пациенты проходят индивидуальные курсы реабилитации. Подробнее об этом рассказали в минздраве региона.

Как именно помогают пациентам

Всех жителей региона, находящихся под диспансерным наблюдением, регулярно осматривает терапевт, а при необходимости – пульмонолог и другие специалисты. Им предлагают индивидуальные курсы реабилитации. Они включают медикаментозную терапию, физиопроцедуры и массаж. Кроме того, в зависимости от показаний дополнительно назначают рентген, ЭКГ, КТ.

В приоритете пациенты, перенесшие коронавирусную пневмонию, инсульт, инфаркт, а также люди с хроническими заболеваниями (в том числе сахарный диабет, ХОБЛ, астма, гипертония). Особое внимание уделяют людям старше 60 лет.

– Комплексное обследование пациентов, перенесших пневмонию, проводим 4 раза в год: через месяц после выписки, через 3 месяца, 6 и 12 месяцев. Жителей региона с хроническими заболеваниями – по факту обращения в поликлинику. Под нашим контролем они будут находиться не меньше 12 месяцев и только после углубленного обследования они снимаются с диспансерного наблюдения, – рассказала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №7 Барнаула Алла Семенова.

За год коронавирусом переболело более 1,3 тыс. пациентов этого медучреждения. Жителей региона ставят на диспансерный учет автоматически. Медики сами звонят пациентами и приглашают на прием.

В поликлинике. Фото: минздрав региона

Последствия болезни

Жительница Барнаула Валентина Скофенко рассказала, что месяц лежала в больнице, когда заразилась коронавирусом. Сейчас она стоит на учете, за ее здоровьем следят медики. Вскоре после выписки у нее дома взяли кровь на анализ. Через некоторое время пригласили на прием к терапевту, там женщина сдала еще несколько анализов и получила рекомендации врача.

– На диспансерном учете я состою с ноября. Думаю, что врачи должны контролировать состояние переболевших пациентов, ведь могут быть осложнения. После болезни у меня появился сахарный диабет и проблемы с сердцем, болят все тело и суставы. Прошло полгода, а я до сих пор не восстановилась, поэтому важно соблюдать все рекомендации врачей и продолжать лечение, – добавила пациентка.

Напомним, с начала пандемии в Алтайском крае выявили более 49,5 тыс. зараженных коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что у детей, перенесших коронавирус, возможны различные осложнения. Особенно они характерны для пациентов, которые уже имели хронические заболевания. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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