На Алтае мужчина изрубил топором жене-маникюрщице руки

Следственные действия с обвиняемым Фото: СУ СК по Республике Алтай

На Алтае мужчина изрубил жене-маникюрщице руки. ЧП произошло 16 сентября 2020, сейчас дело направили в суд. Его обвиняют в покушении на убийство и угрозе убийством. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- 32-летний жителя Горно-Алтайска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), - пишет ведомство.

Насилие в семье было обычным делом, поэтому супруга и решилась уйти от него. Забрала двух маленьких детей, даже не стала требовать с него никаких алиментов, но бывший муж никак не оставлял ее в покое. В сентябре он пришел к ней в салон, схватил свою бывшую супругу за волосы, вывел ее на улицу и, прижав ее спиной к стене здания, трижды ударил в живот, пообещав, что если она не вернется к нему, он ее убьет.

В следующий раз он напал на нее с топором. 3 ноября он подкараулил ее у дома, начал избивать, а когда она упала, сел на нее сверху.

- Прижимая поочередно руки потерпевшей к асфальту, злоумышленник лезвием топора нанес последней несколько ударов по обеим рукам, ударил ее обухом топора по голове, - рассказывают следователи.

В какой-то момент он прижал ее голову к асфальту и попытался нанести удар топором в область шеи. Чудом ей удалось схватить топор за рукоять и предотвратив удар. В этот момент там появилась случайная прохожая, и мужчина скрылся с места происшествия.

У 30-летней жительнице города Горно-Алтайска оказались повреждены руки, один палец врачам пришлось удалить. Нападавший мужчина признал свою вину лишь частично. Дело направлено прокурору для утверждения. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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