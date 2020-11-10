На Алтае мужчина пытался отрубить руки бывшей жене за отказ вернуться к нему

Большая часть ударов топором пришлась по правой кисти женщины. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 31-летний мужчина с топором напал на бывшую жену и чуть не отрубил ей руки. После этого он пришел к соседке и попросил вызвать медиков, а сам сбежал. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Утром женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. У подъезда ее уже ждал 31-летний бывший муж, супруги развелись недавно. Мужчина попросил любимую вернуться, но получил отказ.

Разозлившись, он несколько раз ударил бывшую супругу кулаком по лицу. Когда женщина упала на землю, то не менее семи раз ударил топором по ее рукам. Бил как обухом, так и острием, большая часть ударов пришлась по правой кисти женщины.

После этого мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь и скрылся. Вскоре нападавшего задержали.

Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчину заключили под стражу. Известно, что ранее он уже был судим.

Напомним, в 2017 году большой резонанс получила история россиянки Маргариты Грачевой, муж которой отрубил ей кисти рук. Левую руку врачи чудом спасли, пришили. Правая рука девушки - протез. Бывший муж Маргариты, Дмитрий, получил 14 лет тюрьмы.

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