На лезвии бритвы. Где границы вмешательства педагога в личную жизнь ребенка

Круглый стол «Школа и личность» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

Смерть 12–летней школьницы рубцовского лицея «Эрудит» после жесткого разговора с завучем заставила взрослых вновь с тревогой заглянуть вглубь школьного зазеркалья, задуматься о границах личного пространства ребенка.

На круглом столе «Школа и личность», который прошел в Сибирской медиагруппе, экспертам предложили ответить на вопрос: должны ли педагоги вмешиваться в действия школьников вне стен образовательного учреждения, в том числе и в интернете?

Спикерами круглого стола в СМГ стали представители Министерства образования Алтайского края, уполномоченный по правам ребенка, представители ГУ МВД по Алтайскому краю, депутаты, директора школ, детский психолог, родители.

Круглый стол «Школа и личность» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

Оберегать без топора

- Когда заходит разговор о неприкосновенности частной жизни учеников, у меня возникает вопрос: а что есть частная жизнь ребенка? - размышляет Инна Борисенко, директор школы № 132, депутат Барнаульской думы. - Конкретный пример - мальчик в нашей школе был замечен в туалете с электронными сигаретами. Выяснилось, что состоял в группе, где распространяли курительные смеси. И он не один там был. Когда мы стоим перед дилеммой: сохранить частную жизнь ребенка или уведомить об опасностях, которые ему угрожают, нужно помнить о том, что каждый случай уникален и топорного вмешательства быть не должно. Но если мы будем охранять так называемую «частную жизнь», которая приносит вред ребенку или окружающим, мы будем нарушать закон 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В данном случае мы поставили в известность родителей. Те были встревожены, что шестиклассник длительное время этим занимается. До этого они не видели страницы мальчика в сети. Так и сказали растерянно: «Это частная жизнь нашего ребенка, мы ему доверяем».

Круглый стол «Школа и личность» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

- Если учителя что-то настораживает, то молчать нельзя, как бы к этому не относились сами дети и их родители, - считает опытный педагог. - Нам поручили до определенного возраста наблюдать за детьми, и мы должны помочь им не совершить трагические ошибки.

Когда учитель может вмешиваться?

Начальник сектора по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Светлана Лыкова напомнила, что закон не исключает вмешательство педагогов, если несовершеннолетний нарушает права других - тогда у школы есть право отреагировать и это не будет нарушением.

- Но если речь идет о жизни вне стен школы – там действуют другие нормы, - подчеркнула эксперт. - Школа может вмешиваться в исключительных случаях. К примеру, на основании закона об основах профилактики учителя могут прийти в семью и посмотреть, как живет ребенок, если что-то их встревожит и возникнет опасение за его жизнь и здоровье.

- А вот про обязанности просматривать соцсети в законе ничего не говорится, - заметила Лыкова.

Поэтому если «заботливому» учителю что-то не понравится, он не имеет право приказать ребенку или родителям удалить что-то из интернета.

Забота классного руководителя

- Я в свое время работала в школе классным руководителем, и дети были у меня в друзьях в соцсетях. Когда я видела что-то настораживающее на их страничках, всегда беседовала лично, – поделилась Марина Понкрашева, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы. - Говорила, к примеру, что посты и комментарии публичны, и это может сказаться в будущем.

Круглый стол «Школа и личность» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

- Да, классным руководителям отводится особая роль, - добавила Юлия Кулаева, главный специалист городского т комитета по образованию. - Не знаю, как в других школах, а у нас учительница иногда высылает фото сына из соцсетей и пишет: «Обратите внимание, у Максима грустное настроение». Реагирует на каждую эмоцию и мы, родители ей за это благодарны.

«Как нам пережить это?»

- В том, что сегодня происходит, учителя и родители не всегда успевают сориентироваться, - считает Екатерина Кабанченко, ведущий психолог Центра психологического и социального здоровья молодежи АлтГПУ. - Сейчас огромное напряжение. Родители, отправляя ребенка в школу, спрашивают: «Как нам пережить эти 11 лет?». Учителей тоже можно понять, они в своем напряжении, дети очень сильно поменялись. Когда я училась в ВУЗе - нам про одних школьников говорили, но когда пришла работать – дети уже другие стали, они живут в цифровом обществе, которое на них сильно влияет. При этом не в каждой школе есть психологи, которые могли бы доверительно рассказывать о безопасности в сети, о том, что там они могут принять за друга преступника и т.д.

О проблеме нехватки психологов в школах говорили и другие спикеры.

- К сожалению, моего 22-летнего педагогического опыта, 18 летнего родительского и двух психологических образований не хватает порой, чтобы найти решение в той или другой ситуации, связанной с детьми, - честно поделилась Анна Паутова, представляющая краевой совет родительской общественности.

Она предложила на уровне муниципалитета создать экспериментальный центр помощи детям и родителям, куда бы вошли талантливые психологи, юристы, педагоги, которые могли бы как медицинский консилиум помогать решать ту или иную проблему коллегиально.

Круглый стол «Школа и личность» в Сибирской медиагруппе Фото: Виталий БАРАБАШ

Новые риски - новые подходы

По словам Елены Дроновой, декана факультета управления развитием образования Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова, в новых реалиях и рисках меняются и подходы к воспитанию.

- Сегодня есть такие уникальные инструменты, как телефон доверия, школьные службы медиации, позволяющие и детям, и взрослым разрешать конфликтные ситуации и т.д., - напомнила спикер. - В нашем институте есть сетевой ресурс, который сопровождает школьные службы примирения.

Людмила Домнич, директор Алтайского краевого центра ППМС-помощи Министерства образования добавила, что сегодня на средства гранта работают психологические консультативные центры, где родители могут получить бесплатную консультацию по той или иной проблеме.

- Мы уже провели 30 тысяч таких консультаций, - подчеркнула Людмила Владимировна .

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