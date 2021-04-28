Хранители истории

Автоматизация основных этапов производственного процесса в «Аксоиде». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Аксоид» - барнаульская компания, специализирующаяся на производстве плетеных транспортерных сеток. Эти сетки используют кондитерская промышленность и продуктовые ретейлеры всей России. Предприятие занимает одно из ведущих мест среди поставщиков подобных изделий. И это не случайность, а итог работы сотни людей в течение трех десятков лет.

Благодаря специалистам, которые способны модернизировать оборудование и реализовывать новаторские идеи, продукция превосходит по цене и качеству зарубежные аналоги. В компании могут рассказать свою собственную историю развития, которая крепко-накрепко связана с историей нашей страны. О важных этапах в развитии предприятия, о связи времен и особенностях инженерной мысли нам рассказал директор «Аксоида» Игорь Афонин.

Директор «Аксоида» Игорь Афонин Фото: Олег УКЛАДОВ

- Близится День Победы. Что для вас лично означает этот праздник?

- Это важный день для всех. Каких-то специальных мероприятий мы не проводим, но я и многие наши сотрудники присоединяются к городскому празднику. Я считаю, что нужно знать и помнить историю своей страны, гордиться ей. У меня в кабинете висят портреты правителей России разных времен, все они связаны: не было бы одного из них, не появился бы другой. Все они повлияли на ход развития событий. Обычные люди тоже влияют на историю, и Победа - как раз про это.

- А есть в истории моменты, которые вызывают у вас сомнения?

- Да, есть. Но они связаны с моей работой, вернее, с техникой. Я бы хотел спросить наших краеведов, зачем здесь сделали паровую машину? Что такого особенного сделали с ее помощью у нас на Алтае? Почему плавильные заводы были так далеко и от центра страны, и от транспортных путей, и даже от сырья - рудников? Мне кажется все это нерациональным, логики абсолютно нет. Вообще, я за пытливый ум, чтобы каждый человек сомневался в «окончательности» любого изобретения. Мне нравится, когда сотрудники пытаются улучшить то, с чем они работают. Надо, чтобы люди высказывали свои мысли, идеи, чтобы это не зависело от должности.

Компания "Аксоид" Фото: Олег УКЛАДОВ

- Поэтому вы поощряете сотрудников, которые вносят рационализаторские предложения?

- Да, я всегда внимательно выслушиваю их предложения. В этом году мы выделили под мозговые штурмы специальное помещение, чтобы была возможность собираться и обсуждать. Если человек способен мыслить как инженер, как конструктор - он и есть инженер и конструктор, даже если у него нет диплома. Так было и есть у нас в компании всегда. Я и сам-то в политехнический институт пошел в первую очередь для того, чтобы, став руководителем, принимать на работу людей, которые умеют работать, изобретать, но у них нет специального образования. Я вообще считаю, что сегодня недооцениваются практические навыки людей. Учат-учат теорию, а практике уделяется мало внимания. Для нас специалист это тот, кто умеет работать.

- Возвращаясь к теме истории, почему вы создали музей компании?

- Как-то само собой получилось, сначала были стенды, потом появились разные вещи. Это небольшой музей. Там фотографии, первые образцы нашей продукции. Мы не сразу стали делать сетки, до этого была мебель - она тоже есть в музее. На стендах - история нашего предприятия: от кооператива девяностых до сегодняшнего дня. Наши сотрудники приносят в музей старые магнитофоны, машинки, фотоаппараты - многое из советского быта. Людям интересна история, особенно если речь идет об их прошлом, о знакомых, об их близких - у нас на предприятии работают взрослые дети тех, с кем когда-то мы начинали.

- В музее есть первые накладные, калькуляция, даже договор на «крышу»… Теперь, кода прошло так много времени, как вы оцениваете тот период?

- Непростой период, как у всех. Но мы, как много лет назад сюда, в этот район города, приехали, так тут и расширяемся. Никогда не было мыслей о том, чтобы уехать отсюда. Я за то, чтобы умные люди оставались в родном городе. Я против того, что как чему-нибудь научатся - уезжают в столицу или за границу. Здесь тоже есть возможность что делать и что двигать. Наша молодежь у нас многое придумывает, пишет программы для оборудования, молодцы они. Так и должно быть.

P.S. Сегодня много говорят о важности истории в нашем обществе. Но каждое большое событие или явление включает в себя тысячи малых фактов из жизни людей и организаций. Так ткется историческая память, чьи истоки в таких вот маленьких музеях, как в музее «Аксоида». А все летописи и исторические книги начинаются с простых текстов, размещенных на рукописных стендах, или в письмах и дневниках обычных людей.

Факт

Компания «Аксоид» входит в ТОП-30 Всероссийского национального бизнес-рейтинга, состоящего из 6500 аналогичных предприятий России.

Справка

Лента времени компании «Аксоид»

Компания "Аксоид" Фото: Олег УКЛАДОВ

26 марта 1991 года - основание предприятия. В качестве названия был выбран физико-математический термин. Аксоид - это синусоида в 3D-вращении сетки.

1995 год - началось производство транспортерных и глазировочных сеток, а с 1998 года изготавливаются транспортерные сетки для кондитерской промышленности России.

2009 год - значительное расширение географии продаж на территории СНГ.

2014 год - использование передовых технологий, привлечение молодых инженеров, расширение ассортимента, повышение качества, скорости изготовления продукции.

2015 год - выпуск уникальной глазировочной сетки. Этот способ изготовления был запатентован.

2016 год - возведен новый цех площадью 650 квадратных метров. Автоматизация основных этапов производственного процесса.

2017 год - успешное участие в международных выставках: «ПРОДЭКСПО», «АГРОПРОДМАШ», «Gulfood Manufacturing 2017», «Modern Bakery Moskow 2018». Выдан патент на полезную модель многогранного вала для транспортера с сетчатой лентой.

2018 год - расширение производства: развитие конвейерного оборудования, разработка эргономичных конвейеров-пересадчиков для пищевого производства.

2019 год - запущена сборка 3 линий спирально-стержневых конвейеров, расширился рынок модульной ленты на Дальнем Востоке. Продолжается строительство новых цехов. Запатентован новый тип сетки транспортерной. Для сотрудников создаются условия для активного здорового образа жизни.

2021 год - тридцатилетие компании «Аксоид».

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