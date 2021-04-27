Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 апреля: более 100 тысяч человек полностью привиты от COVID-19

Число заболевших коронавирусом все еще растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Все больше жителей Алтайского края делают прививки от коронавируса. По последним данным, полностью привиты уже более 100 тыс. человек. Сейчас проходят вакцинацию свыше 177 тыс. человек, в том числе более 74,8 тыс. получили первую прививку.

Число заболевших коронавирусом также продолжает расти в Алтайском крае. С начала пандемии их уж более 49,4 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 44,2 тыс., а умерших с COVID -19 – 2943.

По данным от 27 апреля, новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 31, Бийск – 9, Рубцовск – 8, Яровое, Бийский, Каменский районы – по 5 заболевших, Поспелихинский район – 4, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Советский районы – по 1 заболевшему.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 900 человек. Кроме этого, свыше 200 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Из общего числа заболевших 484 случая – завозные, в том числе 198 – из-за рубежа; 30254 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 49426 заболевших: 12928 – у больных внебольничной пневмонией, 28647 – у заболевших ОРВИ, в 7851 случаях – бессимптомное течение, – добавили в оперштабе во вторник.

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