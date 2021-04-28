Детские лагеря в Алтайском крае 2021: когда дети смогут поехать в летние лагеря

В 2021 году в регионе будут работать 53 лагеря Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в детских лагерях Алтайского края смогут отдохнуть около 27 тыс. детей. О том, как именно пройдут смены, на пресс-конференции 27 апреля рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко

Сколько лагерей примут детей и как организуют отдых

В прошлом году лагеря не работали в связи с пандемией и высоким риском вспышечных заболеваний. В настоящее время эпидобстановка все-таки позволяет организовать детский отдых. Ранее Роспотребнадзор разрешил увеличить объем заполняемости загородных детских лагерей в Алтайском крае с 50 до 75%.

В 2021 году в регионе будут работать 53 лагеря, а всего организаций отдыха будет более 850.

– Реестр сформирован. Все меры безопасности, как подготовительные, так и в момент нахождения ребятишек в лагерях будут соблюдены в полной мере. Планируются образовательные воспитательные и развлекательные программы. Всего организуют 68 профильных смен, что больше, чем в 2019 году почти в 1,5 раза, – сказал Максим Костенко.

Отдыхающих ждут 14-дневные смены в связи с ограничениями, которые есть по санитарно-эпидемиологическому режиму. Этим летом в Алтайском крае отдохнут около 27 тыс. детей. При этом в лагерях отменят общие мероприятия, их проведут по отрядам, что разделит потоки ребятишек. Кроме того, отменили родительские дни, а персонал и педагогический состав будут заезжать на весь сезон.

Субсидии на путевки

В этом году по поручению президента Владимира Путина родители могут претендовать за кешбэк в 50% при покупке путевки в лагерь, участвующий в программе.

– Чтобы участвовать в ней, нужно зарегистрироваться на сайте Ростуризма, выбрать лагерь из списка участников детского кешбэка, и оплатить путевку по карте «Мир». В течение пяти дней вам придет кешбэк – половина суммы. Данная мера позволит максимально удовлетворить любой запрос наших жителей, а особенно тех, кто работает не в бюджетной сфере, – добавил глава алтайского минобра.

Напомним, ранее мы также сообщали, что работу пришкольных лагерей планируют начать 3 июня. Уже в мае сотрудники МЧС начнут проводить противопожарные проверки.

– Особое внимание будет уделено лагерям, которые находятся непосредственно в лесной зоне либо примыкают к лесному массиву и подвержены угрозе перехода лесных пожаров. В ходе проверок также внимание будет уделено исправности автоматики, систем связи с ЕДДС, наличию средств пожаротушения и проездов, – ранее рассказал Александр Макаров, начальник регионального управления МЧС.

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