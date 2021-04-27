Унижений больше не будет: прокуратура Алтая потребовала уволить руководство детсада, откуда ушли 17 сотрудников

Воспитателям выплатили все долги и вернули их на работу Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Горно-Алтайска завершила проверку скандального детского сада №14, где из-за конфликта с руководством уволилось 17 сотрудников.

- Установлено, что должностными лицами детского сада в течение длительного периода допускались грубые нарушения норм этики профессионального общения педагогических работников, оскорбления в адрес подчиненных работников, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Давления и унижение со стороны руководства не выдержали 17 сотрудников. Из-за невыносимой и явно нездоровой психологической обстановки они были вынуждены написать заявление на увольнение.

Кроме того, проверка установила, что имелись нарушения требований нормативных правовых актов, не соблюдались правила пожарной безопасности, ну и, конечно же, были нарушения в части трудовых отношений: заведующая принимала на работу сотрудников без соответствующего образования, неправильно исчислялся стаж работы и т.д.

Для восстановления нарушенных прав работников детского сада, прокуратура внесла представление в адрес начальника городского управления образования. И на этот момент указанные в нем недочеты решены: во-первых, сотрудники получили расчет за свою работу, которая ранее не была оплачена, во-вторых, надбавки привели в соответствие, в-третьих, как следует, оформлены договоры, в том числе на оказание внесены изменения в документы по оказанию платных услуг. Нарушения по части пожарной безопасности также устранены.

В настоящее время заведующая детским садом Чейнеш Иркитова, а также ее заместитель Светлана Арбаева, находятся на больничном. Как только они выйдут с него, их привлекут к дисциплинарной ответственности. Также на основании постановлений прокуратуры города руководитель заведения привлечена к административной ответственности.

Вопрос о дальнейшей работе Иркитовой и Арбаевой уже, можно сказать, решен. Прокурор направил в профильное управление требование рассмотреть вопрос об их соответствии занимаемым должностям. На что в мэрии ответили, что «вопрос об увольнении будет решен в первый день их выхода на работу».

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