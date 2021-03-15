«Устроим забастовку»: воспитатели детсада пожаловались на унижение и давление со стороны руководства

Обращение воспитателей детсада. Фото: скриншот с видео из группы «Новости Горного»

Видео с «криком о помощи» записали воспитатели детского сада №14 в Горно-Алтайске. Они попросили главу Республики Алтай Олега Хорохордина разобраться в их конфликте с руководством. Педагоги пожаловались на унижение и моральное давление со стороны заместителя заведующей по воспитательной работе.

В ролике, опубликованном в паблике «Новости Горного», воспитатели рассказывают, что их руководитель постоянными проверками выживает из детского сада даже опытных сотрудников, а молодые педагоги тем более не могут с ней сработаться.

– В 2019 по её вине за месяц уволились 14 педагогов-стажистов, которые поднимали авторитет этого детского сада. Она их просто выжила, не давала работать, оказывала моральное давление, пользуясь своим должностным положением, – прокомментировала одна из работниц детсада Инга Ачимова.

По словам сотрудников, они уже обращались в прокуратуру и управление образования города, но это не принесло результатов. Несмотря на токсичную атмосферу на работе, воспитатели не хотят просто так сдаться и уволиться. Однако они готовы пойти на более жесткие меры.

– Если наше обращение не поможет, то мы будем вынуждены объявить забастовку, – заявила участница коллективного обращения.

Если педагоги начнут бастовать, то восемь групп в детском саду останутся без воспитателей. В администрации Горно-Алтайска прокомментировали этот инцидент:

– По факту поступивших на этой неделе обращений сотрудников детского сада №14 Управлением образования совместно с прокуратурой города Горно-Алтайска проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в рамках действующего законодательства, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Прокуратура проверит сообщения о незаконных действиях со стороны руководства детского сада, оказании морального давления на работников и незаконном увольнении.

Руководитель детского сада №14 Чейнеш Иркитова в разговоре с «КП» отказалась комментировать данную ситуацию.

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