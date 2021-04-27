Будут ли продавать алкоголь в Барнауле на майских праздниках-2021

Продажу алкоголя уже точно запретят в городе на 9 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула обеспокоены распространяющейся по соцсетям информацией о «сухом законе» в майские праздники-2021. Авторы сообщений ссылаются на федеральный Роспотребнадзор и полицейских. Рассказываем, будут ли продавать алкоголь в Барнауле с 1 по 11 мая.

В пабликах пишут, что уже с 30 апреля в российских регионах нельзя будет купить крепкие и слабоалкогольное напитки. Сделано это якобы для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Также настоящая паника началась в ТикТоке – люди записывают видео с сожалением о трезвых выходных.

- А шашлычок без коньячка – грустно очень, - смеются пользователи популярного мобильного приложения.

В общем, многие россияне приняли информацию за чистую монету. Однако в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю сообщили, что ведомство не обладает компетенцией издавать подобные приказы. В мэрии Барнаула также добавили, что в настоящий момент глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал документ, ограничивающий продажу спиртного лишь в один день – 9 мая, распоряжений по другим дням в мае не было.

Напомним, «сухой закон» на 9 мая в Барнауле – уже традиционная мера, чтобы обеспечить общественный порядок в местах массового скопления людей. Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00. Это касается не только крепких напитков, но и пива.

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