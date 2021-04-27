Майские праздники-2021 на Алтае: Как будут работать школы, детские сады и вузы

Вузы работать не будут Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство образования и науки Алтайского края дало разъяснение о том, как будут работать учебные заведения в период майских выходных с 4 по 7 число.

- Для образовательных организаций региона, относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Алтайского края, это общеобразовательные организации, СПО, организации дополнительного образования, Центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и другие, дни с 4 по 7 мая считаются нерабочими, соответственно, учебные занятия в очной форме в указанный период не проводятся, - отмечают в ведомстве.

Таким образом, так как расписание занятий было сформировано заранее, теперь учебным заведениям придется пересмотреть графики работы. Что касается студентов вузов, то они с 4 по 7 мая будут отдыхать.

В это же время пока не готовы разъяснения о том, остается ли в силе резервный день для написания итогового сочинения. Он был назначен на 5 мая. Федеральная служба по надзору в сфере образования рассматривает все возможные варианты и позже даст окончательный ответ.

А вот детские сады и ясли должны пересмотреть график работы. В том случае, если родители воспитанников должны будут выйти на службу для обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения муниципального образования, то они могут организовать группы полного дня.

Образовательные учреждения, в которых проходят обучение иностранные студенты, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и находятся там на постоянной основе (проживание и питание), то в этом случае, организации продолжат работу в обычном режиме.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая включительно выходными днями. Ранее нерабочими считались периоды с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Майские праздники-2021 на Алтае: как будут работать больницы и поликлиники

В конце прошлой недели президент Владимир Путин объявил о том, что с 1 по 11 мая будут непрерывные праздничные дни. В связи с этим многим организациям пришлось пересмотреть рабочие графики (подробнее)