Петицию против золотодобычи на Телецком озере подписали белее 40 тысяч человек

Фото Сергея Усика

В сети набирает обороты петиция с призывом защитить уникальное озеро от золотопромышленников. Речь идет о Телецком озере в Республике Алтай и новом витке угрозы от золотодобытчиков. Вот уже несколько лет те предпринимают попытки начать вблизи золотого озера строительство карьера по добыче руды и золотоизвлекательной фабрики.

28 апреля состоятся очередные общественные слушания по проекту золотодобычи. Напомним, что предыдущая попытка пять лет назад не увенчалась успехом для золотопромышленников. Но, как видим, на этом дело не закончилось.

«Мы считаем, что добыча золота вблизи Телецкого озера нанесет непоправимый вред экологической целостности природной территории и послужит загрязнению рек Чуря, Пыжа, Бия, - говорится в петиции. - Эти реки формируют водоток центра Сибири реки Обь, в бассейне которой проживают и пользуются водой, в том числе для питьевого водоснабжения, около пяти миллионов человек».

Напомним, что Телецкое озеро в Республике Алтай — второе в России по запасу пресной воды после Байкала. В 1998 году озеро в составе природного комплекса «Золотые горы Алтая» вошло в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«На территории, которую может занять рудник «Брекчия», в прошлом году учёные насчитали шесть видов растений из федеральной и республиканской Красных книг, - также сообщается в петиции. - Около Телецкого обитают редкие животные и птицы, а река Чуря является местом нерестилища краснокнижного ленка. По закону «Об охране окружающей среды» уничтожение мест обитания видов, занесённых в Красную книгу, запрещено».

Также авторы петиции считают, что разработка золота в этих местах может негативно повлиять на флору и фауну Алтайского биосферного заповедника.

Петиция на Change.org набрала к сегодняшнему дню свыше 40 тысяч подписей.

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