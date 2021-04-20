В Рубцовске собаки напали на ребенка

Все произошло в парке Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске бездомные собаки напали на ребенка. Об этом 19 апреля очевидцы сообщили в группе “Инцидент Рубцовск”.

– На наших глазах, стая бездомных собак в парке Кирова покусала ребенка пяти лет. Собак отогнали, хорошо мама быстро среагировала, а так разорвали бы. Предайте огласке, может администрация примет меры. Покусали не сильно. Приезжала скорая, факт нападения собак зафиксирован в скорой и полиции, – написали горожане.

По факту произошедшего прокуратура Рубцовска проводит проверку.

– Будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по фактам, изложенным в публикации, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас в Рубцовском городском суде на рассмотрении находится иск от прокурора города о признании незаконным бездействия местной администрации. По информации прокуратуры, власти не отлавливали бездомных животных, не занимались их содержанием и не возвращали в прежние места обитания.