Дилерский центр «Автоцентр АНТ Mitsubishi» продемонстрировал новый формат работы в Барнауле

23 апреля в Барнауле прошла официальная церемония открытия дилерского центра «Автоцентр АНТ Mitsubishi» в новом формате. «Автоцентр АНТ» - единственный и официальный дилер Mitsubishi Motors в Алтайском крае с 2004 года.

«Автоцентр АНТ» стал 58-м дилерским центром, который стилизовал свой облик под формат нового глобального дизайна Mitsubishi. Новый облик шоу-румов уже оценили клиенты Mitsubishi в нескольких городах нашей страны. В нем сделан акцент на доминирование черного и белого цветов с ярко-красными акцентами.

Гостями пресс-конференции в Барнауле стали президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба, президент «МС Банк Рус» Кендзи Одака, учредитель группы компаний «Автоцентр АНТ» Александр Поддубный и другие.

Президент «ММС Рус» Осаму Иваба рассказал гостям, что их сотрудничеству с «Автоцентром АНТ» уже 17 лет и за эти долгие годы руководство Mitsubishi Motors постоянно убеждалось в их профессионализме и надежности.

– Барнаульский центр мы считаем одним из лучших в Сибирском федеральном округе, так как их доля продаж по всему СФО занимает 13%. Это является очень хорошим показателем. Мы рады, что жители Алтайского края так ценят нам. Мы всегда ставили перед собой цель создавать надежные и безопасные автомобили. Желаем «Автоцентру АНТ» много новых клиентов и больших успехов, – сказал Иваба.

Почти за 30 лет работы компании на авторынке края «Автоцентр АНТ» заслужил репутацию надежного партнера. Об этом заявил учредитель группы компаний «Автоцентр АНТ» Александр Поддубный.

– Новый облик нашего дилерского центра станет образцом современного имиджа бренда. Больше 10 тысяч клиентов уже приобрели новые авто Mitsubishi Motors в нашем «Автоцентре АНТ». Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем дальше завоевывать сердца новых клиентов, – подчеркнул Поддубный.

Что касается облика нового дилерского центра, то он имеет 3,5 тысячи квадратных метров общей площади. В нее входят: ремонтная зона и шоу-рум, в котором представлен весь модельный ряд бренда. Клиенты смогут лично ознакомиться с такими моделями, как Mitsubishi Outlander, ASX, L200, обновленный Eclipse Cross. Кстати, к самому открытию в салон был доставлен новый Pajero Sport. Новых и постоянных клиентов уже приглашают увидеть и оценить лично все новшества, которые внедрили в новое поколение флагманского внедорожника.

В дилерском центре представлен весь спектр сопутствующих услуг. Это не только продажа и сервис, но и автокредитование, страхование, обслуживание постгарантийных авто, лизинг и трейд-ин.

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