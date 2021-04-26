Партия «Новые люди» готовит с Сарданой Авксентьевой программу развития регионов

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Одна из самых известных женщин-политиков России – Сардана Авксентьева, планирует выдвигаться в парламент от партии «Новые люди». Помимо этого, она станет советником Алексея Нечаева по работе с регионами.

«Мэр мечты» для многих россиян

На посту мэра Сардана Авксентьева провела чуть больше 2 лет, однако, этого срока ей хватило, чтобы стать одним из самых обсуждаемых и любимых народом политиков. Секрет её успеха прост – прозрачность, честность и близость к избирателям. Она была одной из первых, кто начал общаться с людьми напрямую через свой Instagram, на данный момент насчитывающий 205 тыс. подписчиков. По цифрам – это почти 2\3 населения Якутска, но популярность Сарданы Владимировны распространилась далеко за его пределы. Люди со всех уголков России оставляют под её публикациями комментарии о том, как якутянам повезло с мэром, по-доброму им завидуя. Теперь после выхода на федеральный уровень Авксентьева завела еще и телеграм-канал.

Своим примером Авксентьева показала, что роскошь – не признак высокого статуса и какая-то необходимость для политика, а лишь рудимент. Дорогие служебные машины чиновников были выставлены на продажу, прекратилось финансирование дорогостоящих мероприятий по типу выставок шуб за счет муниципальной казны, расходы на информационную деятельность, командировки и приёмы делегаций также сократили до необходимых объемов. Показательным для расточительных чиновников стало увольнение начальника МКУ «Управление делами» Максима Артемьева, заключившего два контракта на сумму более 1 млн. рублей для обслуживания банкетов мэра.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Также в планах Сарданы Владимировны была продажа здания мэрии в центре Якутска и переезд администрации города на окраину в скромный офис, в котором не будет «огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой». Помимо этого, предлагалось перевести часть сотрудников муниципального органа на постоянную удаленку, а тех, кто останется работать очно, пересадить со служебных автомобилей на такси. Завершить некоторые свои начинания Авксентьева, к сожалению, не успела, но её преемник заверил, что продолжит работать в том же направлении.

Деньги и полномочия – в регионы

«Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас ее примеру следуют многие чиновники. Сардана — это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям, у страны есть шанс на развитие и обновление» - поделился Алексей Нечаев.

Также лидер партии отметил, что российской политике требуется как можно больше «неравнодушных людей». Пожалуй, многие согласятся с тем, что Сардана Авксентьева подходит под данное определение, как никто другой.

Наиболее актуальной экс-мэр Якутска на данный момент считает проблему нехватки полномочий и средств у региональных властей, а также несовершенство в системах финансирования субъектов и системе распределения взимаемых в субъектах налогов.

«Регионы вынуждены просить средства, которые от них же и ушли в федеральный бюджет. А почему все так? В стране много людей, готовых брать на себя ответственность, решать самостоятельно, как их региону или городу следует развиваться. Нужно дать им такие полномочия и ресурсы», - сообщила Сардана Авксентьева.

Свой выбор в пользу «Новых людей» Сардана Владимировна объяснила близостью политических целей партии своим личным убеждениям. Особую значимость для неё имеет региональная повестка – позиции Авксентьевой и Нечаева сошлись на необходимости расширить полномочия региональных властей, а также реформировать налоговое законодательство – «собранные в регионах налоги должны там и оставаться», - считает Сардана.

Станислав Романов.