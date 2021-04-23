Отключения горячей воды в Барнауле-2021 на малых котельных стартуют в мае

Работы будут проводиться с середины мая по середину июля Фото: Олег УКЛАДОВ

17 мая стартуют поэтапные отключения горячей воды в Барнауле-2021 на малых котельных, сообщили в Сибирской генерирующей компании. Когда и кому запасаться кипятильниками – в материале «Комсомолки».

Работы будут проводиться с середины мая по середину июля. Опрессовка – дело ежегодное, и проводят её на всех объектах в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Всего в городе 35 малых котельных: 15 из них работают только на отопление, а другие 20 подают еще и горячую воду, поэтому и потребуется отключение водоснабжения.

График отключений горячей воды в Барнауле-2021 уже согласован с администрацией города:

- С 17 по 31 мая воду отключат в 28 многоквартирных и четырех частных домах, двух детских садах, двух школах, общежитии, поликлинике и семи административных зданиях поселка Власиха, Научного городка, а также улицы Коммунаров. Там проживают 2750 жителей;

- С 24 мая по 7 июня ограничат горячее водоснабжение для жителей 33 многоквартирных и 87 частных домов, пяти детских садов, двух школ, общежития, трех медицинских учреждений и 42 административных зданий на улицах Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, а также в поселке Центральный и др. Всего 2335 жителей;

- С 31 мая по 14 июня горячей воды не будет в 11 многоквартирных и трех частных домах, школе, медучреждении, двух административных зданиях на улице 2-ой Строительной, а также в поселке Лесной. В зону отключений попадут 400 жителе;

- С 7 по 21 июня ограничения начнут действовать для жителей 11 многоквартирных и 46 частных домов, школы и 37 административных зданий на улицах Чехова, Гоголя, Льва Толстого, Пушкина, Тяптина и других. Всего 1193 жителя;

- С 14 по 28 июня воду отключат в четырех многоэтажках и административном здании по Павловскому тракту. Там проживают 116 жителей;

- С 21 июня по 5 июля зоной отключения станет многоквартирный дом по адресу улица Никитина,28. Там живут 108 барнаульцев;

- С 28 июня по 12 июля испытания пройдут на участке, где расположены шесть частных домов и школа-интернат. Речь идет об улице Санаторная в поселке Лесной.

Посмотреть все адреса можно на карте.