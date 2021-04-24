Праздник с огоньком: в Барнауле отметили 372-ю годовщину со дня образования пожарной охраны России

Праздник в честь пожарной охраны России Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

24 апреля в Барнауле, в преддверии Дня пожарной охраны, состоялось масштабное мероприятие с выставками, показательными выступлениями и концертом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- Сегодня в Барнауле состоялось яркое событие - праздник, посвященный 372-ой годовщине со дня создания пожарной охраны России, - говорят в ведомстве.

Праздник организовали в самом центре города, на площади Сахарова. Понаблюдать за происходящим пришли сотни горожан, благо погода сделала настоящий подарок – солнце и никакого снега или дождя.

А началась празднование с шествия колонны пожарной ретро и современной техники. Автомобили и мотоциклы проехали по проспекту Ленина и доехали до площади Сахарова. Пока шло построение, шла подготовка к праздничному концерту и показательным выступлениям.

Праздник в честь пожарной охраны России Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- В концерт вошли вокальные и инструментальные номера, прозвучали любимые песни, популярные мелодии в исполнении сотрудников и оркестра Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также приглашённых гостей, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

В спортивную часть мероприятия вошли показательные выступления по боевому развертыванию, преодоление полосы препятствий, пожарный кроссфит – это настоящее испытание, которое сложно выполнить неподготовленному человеку, а когда это делает спасатель во всем своем обмундировании – это тяжело вдвойне. Попробовать каково это удалось и обычным зрителям.

Праздник в честь пожарной охраны России Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пока одни болели за своих товарищей, другие с интересом рассматривали специальную технику. Пожарные детально рассказали «что к чему», а также дали примерить настоящую боевую одежду огнеборца.

Кроме того, гости праздника узнали о работе психологов и о том, как они помогают в трудных ситуациях, а также их обучили азам оказания первой помощи пострадавшим.

- Все пришедшие на уникальный праздник получили массу эмоций и впечатлений от увиденного и рассказанного из первых уст о суровых буднях героической профессии пожарного, - подчеркивают в региональном главке МЧС.

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