«Сердце разрывается»: снимок спасенного ежика, обгоревшего в лесном пожаре, растрогал пользователей сети

На снимке милого ежика бережно держит в руках, по всей видимости, сотрудник МЧС Фото: Светлана КАЗИНА

Известный фотограф из Республики Алтай Светлана Казина опубликовала душещипательный снимок. На фото изображен ежик, переживший пожар.

- Весенние палы. Больше ничего не могу сказать... Дуракам нет числа... Поставьте лайк, чтобы больше людей узнали об этом. И сделайте перепост, - написала женщина на своих страницах в соцсетях.

На снимке милого ежика бережно держит в руках, по всей видимости, сотрудник МЧС. Его колючки и носик обгорели, но главное - он остался жив. Комментаторы не скрывают, что даже прослезились, когда увидели это фото.

- Господи, когда пожары бушуют, так сердце болит за них, за бедных животных... Некоторые умирают в страшных мучениях.., - написал один их них.

- Боже, реву... Сердце просто разрывается... Бедный. Ему очень больно... Как же жалко! Как он теперь будет без своих иголочек.., - сочувствуют другие.

Отметим, что сейчас на Алтае начался пожароопасный сезон. На всей территории республики введен особой противопожарный режим. Об этом стоит помнить многочисленным туристам. На этот период ввели ограничения на пребывание в лесах, на разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, отжигов сухой травы.

С 23 по 30 апреля самая высокая пожароопасность ожидается в Усть-Коксинском районе - IV класс.

- Необходимо помнить, что запрещено разводить костры в местах отдыха, сжигать мусор и сухую растительность, а также осуществлять палы травы и проводить огневые работы, - отметили в МЧС.

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