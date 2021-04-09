Пожароопасный сезон-2021 в Алтайском крае: вводится ряд ограничений

С 9 апреля в Алтайском крае начинается пожароопасный сезон. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 9 апреля в Алтайском крае начинается пожароопасный сезон-2021. Это значит, что любая шальная искра может привести к большой беде, поэтому на территории региона вводят ряд запретов.

Нельзя:

– Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, где не убрали порубочные остатки и заготовленную древесину, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

– бросать горящие спички, окурки, горячую золу и стекло;

– использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания во время работы, использовать машины со сломанным двигателем, а также курить или пользоваться открытым огнем возле машин, заправляемых горючим.

Такие правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.

Наказание

За нарушение правил пожарной безопасности придется заплатить штраф по статье 8.32 КоАП РФ, предупреждают в Минприроды Алтайского края. Если же гражданин стал виновником пожара, он понесет уголовную ответственность по статье 261 УК РФ.

Профилактика лесных пожаров

За 2020 год на территории Алтайского края было зафиксировано около 4,3 тысяч пожаров. В этом году для региона из федерального бюджета выделили более 406 млн руб., в том числе 92 млн руб. – на покупку лесопожарной техники и оборудования.

За огнем будут следить на земле с воздуха и из космоса. Космическим мониторингом охватят 100% территории лесов края, авиационным - 39 %, наземным – 61 %.

Чем можно помочь

С помощью приложения «Береги лес» любой гражданин может сообщить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства о пожаре или непотушенном костре. В сообщении нужно выбрать тему обращения, прикрепить фотографию и указать координаты места, где было замечено возгорание. Приложение доступно для скачивания в Google play, App Store, Windows Store.

Полезный телефон

Если вы стали свидетелем лесного пожара, поджога, звоните по телефонам:

- Единая служба спасения - 01 (с мобильного - 101, 112);

- Региональная диспетчерская служба Минприроды края - (3852) 63-66-40;

- Прямая линия лесной охраны - 8-800-100-94-00 (круглосуточно, звонок бесплатный).

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